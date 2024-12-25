Isparta’da gün boyu etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Isparta’da gün boyu etkili olan kar yağışı sonucu beklenen buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime 26 Aralık 2024 Perşembe günü olmak üzere 1 gün ara verildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma riskine dikkat çekerek alınan tedbirleri duyurdu. Vali Erin’in yaptığı açıklamaya göre, Isparta il merkezi: Taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler, Keçiborlu ilçesi: Taşımalı sistemle okullara gelen öğrenciler, Sütçüler ilçesi: Tüm köy okullarındaki öğrenciler ile ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrenciler, Yenişarbademli ilçesi: Tüm öğrenciler için eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliği için bu kararın alındığı belirtilirken, vatandaşların buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları istendi.