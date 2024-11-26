Isparta Belediyesi’nin vatandaşların ulaşım konforunu artırmak amacıyla hizmete sunduğu Modernevler Kapalı Durağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Durağın kapısının kırıldığı olay, vatandaşların tepkisini çekti.

Olay, Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. Kooperatif yetkilileri, yaptıkları açıklamada saldırıyı kınayarak, “Isparta Belediyemiz tarafından yolcularımızın konforu için büyük emek harcanarak yapılan Modernevler durağımızı bu hale getireni/getirenleri kınıyoruz. Milli servetimize sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, tahribatın giderilmesi ve durakta yeniden hizmet verilmesi için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.