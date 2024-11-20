Isparta’da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan ve kepçeyle kazı çalışması yaparak kaçak define aradığı belirlenen 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında 115. Cadde üzerinde, Kadir Bey Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye kepçeyle gelen Halis T., Hacı D.C., İsmail A., Y.G. ve S.Ç., kendilerini belediye çalışanı olarak tanıttıktan sonra kaldırımda kazı çalışması başlattı. Ancak çalışmalar sırasında elektrik hattı ve doğal gaz borularına zarar verdikleri belirtildi. Çevredeki vatandaşların durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin herhangi bir resmi kurumda görevli olmadıkları tespit edildi. Kazının kaçak define aramak amacıyla yapıldığı belirlendi. Olayda kullanılan kepçeye el konulurken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sorulan sorulara sessiz kaldılar

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliye girişinde gazetecilerin “Bu cesareti nereden buldunuz?” ve “Gerçekten belediye personeli misiniz?” sorularını yanıtsız bıraktı.