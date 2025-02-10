Isparta’da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, gece saatlerinde Isparta’nın Kepeci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın alarmının devreye girmesiyle dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.