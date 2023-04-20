Dört mevsimin ayrı güzellikleriyle yaşandığı Isparta’da ilkbaharın gelişiyle toprak uyandı, Isparta Belediyesi şehri rengarenk çiçeklerle donattı. Parklar ve orta refüjler dikilen çiçeklerle ilkbaharın renkleri yansıtılıyor.

Isparta’ya ilkbahar geldi, ilkbaharın güzellikleri şehirde hissedilmeye başlandı. Isparta Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilkbaharın gelişi dolayısıyla şehir merkezinde orta refüjler ve parklar rengarenk çiçeklerle donatıldı. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarında binlerce renkli lale ve çiçek toprakla buluşturuldu. Şehir merkezindeki orta refüjlerin yanı sıra 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan bölge ve Ulu Cami bölgesini kapsayan alan rengarenk çiçeklerle donatıldı. Açan lale ve çiçekler şehre ilkbaharın renkli havasını yansıtırken, görsel şölen sunuyor. Vatandaşlar, adeta doğal stüdyoya dönüşen renkli çiçeklerin bulunduğu alanlarda bol bol fotoğraf çektiriyorlar.