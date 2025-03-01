Isparta’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yalvaç ilçesi Görgü Bayram Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B idaresindeki 32 ACM 937 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile B.H. hakimiyetindeki 32 PC 792 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada B.H. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı B.H. ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.