Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 3 farlı adreste gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şahıs tutuklandı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 3 farlı adreste gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şahıs tutuklandı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Barla köyünde 14 ocak tarihinde H.D. isimli şahsa ait evinden çapa makinasının çalınması, 15 Ocak tarihinde H.K. isimli şahsa ait bağ evinden 400 kilogram paslanmaz demirlerin çalınması ve 16 Ocak tarihinde ise U.K. isimli şahsa ait bağ evinden 1 adet fırınlı ocak, 1 adet buzdolabı ve yaklaşık 50 kilogram parça halindeki demirlerin çalınmasının üzerine, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri harekete geçti. Koordineli olarak yapılan ısrarlı takip ve çalışmalar sonucunda Isparta merkez Petek Sanayii bölgesinde bulunan hurdacıya 2 bin 200 TL karşılığında satan ve hırsızlık olayını organize bir şekilde planlayarak gerçekleştirdikleri tespit edilen V.Ö., M.Ö ve S.U. isimli 3 şüpheli şahıs icra edilen operasyonla saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.