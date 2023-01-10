İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs saklandığı yerde yakalanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Isparta’da hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.