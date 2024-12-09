Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde helikopter kazasında şehit olan 6 askerin naaşları olay yerindeki enkazdan çıkarılarak Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kara Havacılık Okulu’na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan ilk açıklamada, “Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz” denildi.

Yaralı personel de şehit oldu

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı askerin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. MSB, yaptığı yeni açıklamada, “Hastaneye sevk edilen personelimiz de hayatını kaybederek şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şehitlerin naaşları Isparta Şehir Hastanesi Morgu’nda

Kazanın ardından şehit olan askerlerin naaşları olay yerindeki enkazdan çıkarılarak Isparta Şehir Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.