Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 24 saatlik denetimlerde, 4 bin 91 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi, 6 aranan şahıs yakalandı. Trafik kontrollerinde 2 bin 801 araç denetlenirken, 294 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Asayiş Şube Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen ’24 Saatte Güven ve Huzur Denetimleri’ kapsamında, toplam 4 bin 91 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimler sırasında 6 aranan şahıs yakalanırken, trafik kontrollerinde 2 bin 801 araç denetlendi. Ekipler, kurallara uymayan 294 sürücüye idari para cezası uygularken, halkın güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.