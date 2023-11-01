Isparta’da gerçekleştirilen göçmen operasyonunda, kimlik belgesi bulunmayan 9 yabancı uyruklu şahsı farklı illere götüren 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 21 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında operasyon başlatıldı. Yürütülen projeli dosya çerçevesinde 2 yabancı uyruklu şüpheli, kimlik belgesi bulunmayan 9 yabancı uyruklu şahsı farklı illere götürürken yakalandı.

Konu ile ilgili gözaltına altına alınan şahıslar, adli makamlara sevk edildi.