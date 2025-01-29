Isparta’da dinozor kostümüyle dolaşan bir genç, polis ekiplerinin GBT sorgusuna takıldı. Dinozoru durduran polisler, kimlik kontrolü sırasında kahkahalarını tutamadı. Isparta sokaklarında eğlenceli anlara sahne olan bu olay, unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazınırken, GBT sorgusu sonrası yaşadıklarını anlatan genç, “İlk başta çok korktum, kimlik numaramı sorduklarında aklım gitti. Daha sonra kimlik numaramı söyledim, sonra da bana direkt ‘git’ dediler. Çok şükür bir sıkıntı çıkmadı” dedi.

Isparta’da Berkay Başa isimli bir genç, yaklaşık 4 haftadır her gün giydiği devasa dinozor kostümüyle şehir sokaklarına renk katıyor. Dinozor kostümüyle dolaşan Başa, hem esnafın hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İlk başta hayrete sebep olan dinozor, kısa sürede eğlence kaynağına dönüşüyor. Vatandaşlar dinozorla fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, bazıları onu motosiklete bindirip gezdirmek istiyor. Daha cesur olanlar ise dinozoru korkutmaya çalışarak kahkahalara boğuluyor.

Polis dinozorun GBT’sini sorguladı

Başa’nın dinozor kostümüyle sokaklarda dolaşması, şehirde kısa sürede gündem olurken, olayın en ilginç anlarından biri polis ekiplerinin dinozorla karşılaşması oldu. Geçtiğimiz gün kaldırımda kostümüyle yürüyen Başa’yı durduran polisler, GBT sorgusu yaptı. Kimlik kontrolü sırasında yaşanan anlar, hem polisleri hem de çevredeki vatandaşları güldürdü.

“Polis ekiplerini görünce aklım gitti”

Polis ekiplerinden korktuğunu belirten Berkay Başa, “Normal bir şekilde kaldırımda yürüyordum, karşıma üç tane polis çıktı. Beni durdurup GBT sorgusu yaptılar. İlk başta çok korktum, kimlik numaramı sorduklarında aklım gitti. Daha sonra kimlik numaramı söyledim, sonra bana direkt ‘git’ dediler. Korkmuş olsam da sonunda bir şey olmadı ve herkes güldü” şeklinde konuştu.

“İnsanları bir nebze mutlu etmek istedim”

Başa, dinozor kostümü giymeye başlamasının tamamen eğlence amaçlı olduğunu belirterek “Şehrimize biraz renk katmak istedim. Ailemle birlikte bu kostümü aldık. İnsanları biraz olsun mutlu edebilmek benim için çok önemli. Sokakta beni gören herkes gülümsüyor ve fotoğraf çektirmek istiyor. Yaklaşık dört haftadır her akşam bu kostümü giyerek dolaşıyorum ve insanların yüzündeki mutluluğu görmek beni çok sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

Dinozor kostümlü gencin annesinden tam destek

Berkay’ın annesi Havva Başa ise oğlunun bu ilginç hobisinden memnun olduğunu ifade ederek, “Oğlum eve her geldiğinde yaşadıklarını gülerek anlatıyor. Onu mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Her zaman fikirlerine saygı duydum. Sonuçta bu şekilde eğleniyor ve insanları güldürüyor. Oğlumla gurur duyuyorum” dedi.

Berkay Başa, hem okula devam ettiğini hem de mobilya sektöründe çıraklık eğitimi aldığını belirterek, hayatta mutlu olmanın ve insanları mutlu etmenin en önemli şey olduğunu vurguladı. Isparta sokaklarında dinozor kostümlü gençle karşılaşan vatandaşlar ise bu renkli anları unutamayacaklarını söyledi.