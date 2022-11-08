Isparta’nın Gönen ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Isparta’nın Gönen ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta Gönen karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.N.K’nın kullandığı 35 R 5282 plakalı otomobil ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Yaren Bayram, T.A., Y.K.’nın ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yaren Bayram hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza yapan 4 kişinin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu öğrencileri olduğu öğrenildi.