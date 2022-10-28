Isparta’da faili meçhul cinayetin şüphelisi jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Isparta’da faili meçhul cinayetin şüphelisi jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık, hırsızlık ve narkotik suçlarının tespitine yönelik icra edilen çalışmalarda Yalvaç ilçesinde bir faili meçhul cinayetin şüphelisi tespit edilerek yakalandı. Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gelendost ilçesinde ise bir kişi, 40 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Yalvaç ilçesinde 5 ev ve 2 iş yerinde eş zamanlı olarak yapılan aramalarda da 441 paket kaçak sigara, 139 adet kaçak içki, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Bu suçları işledikleri tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.