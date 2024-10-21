Isparta’da erkek kuaförlüğü yapan Mücahit Kayan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü nedeniyle yüzde 21 indirim kampanyası başlattı. İş yeri camına astığı yazı ile indirimi duyuran Kayan, "Fetullah Gülen’in ölüm tarihi 21 Ekim olduğu için daha fazla dikkat çekmesi amacıyla bunu yaptık” dedi.

FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından Türkiye’nin birçok ilinde başlatılan indirim kampanyalarına bir yenisi de Isparta’da eklendi. 3 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Mücahit Kayan, dükkanının camına astığı “Terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in kabir azabı başlangıç günü 21 Ekim olmasından ötürü tüm tıraşlarımızda yüzde 21 indirim vardır” şeklindeki yazı ile indirim kampanyası başlattı.

Fetullah Gülen’in ölüm tarihi 21 Ekim olduğu için özellikle yüzde 21 indirim yaptığını söyleyen Mücahit Kayan, “Fetullah Gülen’in ölümünün ardından esnaf arkadaşlarım Türkiye genelinde kampanya başlattılar. Biz de Isparta’da esnaf olarak ekip arkadaşlarımla birlikte böyle bir indirim düşündük. Yüzde 21 olmasının sebebi ise ölüm tarihi 21 Ekim olduğu için daha fazla dikkat çekmesi amacıyla bunu yaptık. 15 Temmuz’da 257 vatandaşımız şehit oldu. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın” dedi.

Vatandaşlardan büyük destek aldığını söyleyen Kayan, “Bugün halkımız çok büyük destek oldu. Kampanya yaptığım için değil de, böyle bir şey yaptığım için destek oldular. Herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.