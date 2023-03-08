Isparta’da eğitim gören depremzede çocuklara öğle arasında yapılan bir saatlik drama eğlencesiyle yaşadıkları travmalar unutturuluyor.

Isparta’da eğitim gören depremzede çocuklara öğle arasında yapılan bir saatlik drama eğlencesiyle yaşadıkları travmalar unutturuluyor.

6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Isparta’ya yerleşerek Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulunda eğitim gören yaklaşık 80 depremzede öğrenci için drama etkinlikleri düzenleniyor. Haftanın beş günü gerçekleştirilen bir saatlik eğlencede depremzede çocuklar gönüllerince eğlenerek yaşadıkları travmadan uzaklaşıyor. Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu drama öğretmeni Rıfat Gürbüz okulda yıllardır düzenli olarak drama etkinlikleri yaptıklarını belirterek; “Bu sene ne yazık ki yaşadığımız bu deprem felaketi yüzünden çocuklarımızın rehabilite edilebilmesi için her gün öğle arası okulumuza gelen depremzede öğrencilerimizle birlikte onları psikolojik olarak okula ve yaşadıkları yeni kentlere uyum sağlayabilsinler diye oyunlarla terapi etmeye çalışıyoruz. Çünkü bir çocuk için en iyi kendini bulma, terapi olma, psikolojisini tamir etme yolu oyundur. Çocukların vazgeçilmezidir oyun. Bizde her gün yemeklerini yedikten sonra çocuklar 12.30 ve 13.30 arası burada başka kentlerden deprem nedeniyle gelen örtülü travma yaşamış çocuklarımızı burada oyun içinde eğlendirerek böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik ve şuanda da bunu gönüllü olarak götürmekteyiz” dedi.

“Çocuklar bölgede unutulmuşlardı”

Gürbüz, depremzede çocukların yaşadıkları bölgede unutulduklarını vurgulayarak; “Çocuklar ilk geldikleri zaman içe kapanıklardı öz güvenleri yoktu. Bir de yaşanan bölgede unutulmuşlardı. Çünkü büyükleri büyük bir korku, telaşla bir şeyler yapmaya çalışırken arada kalmışlardı. O yüzden birçok çocuk konuşma ve sorunlarını anlatma ihtiyaçlarını karşılamıyorlardı. Oyun yoluyla çocuklar kendilerini ifade etme yolunu buldukları için, burada bir gün sonra çocuklarda büyük bir değişim olduğunu görebiliyoruz. Burada kendilerini çok iyi hissediyorlar. Sınıfa ilk geldiklerinde girmekte zorlanan çocuklar şimdi her yemekten sonra bu buluşmayı bekliyorlar. Severek gelip burada eğlenerek onların umutlarını tedavi ediyoruz. Yaşadıkları travmayı en hafif şekilde atlatmaları için el birliği ile bu etkinlikleri yapıyoruz” şeklinde konuştu.