Isparta’da yapılan huzur uygulamasında, 4 bin 599 yabancı uyruklu şahsın kimlik kontrolü yapıldı, 2 bin 114 araç denetlendi ve 10 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere işlemi başlatıldı.

Isparta’da 28 Kasım-6 Aralık 2024 tarihleri arasında, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen huzur uygulaması kapsamında bir denetim gerçekleştirildi. 31 ekip, 1 mobil göç aracı ve 115 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 24 farklı noktada 4599 yabancı uyruklu şahsın kimlik kontrolü yapıldı ve 2114 araç denetlendi. Denetimlerde, tespit edilen 10 düzensiz göçmenin sınırdışı edilmesi için işlemler başlatıldı.