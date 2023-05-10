Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda domates fidesi dikim işlemleri başladı. Yaklaşık bin dönüm arazide üretilen domateslerden 15 bin ton rekolte beklenirken, 2 bin dönüm arazide gerçekleştirilen karanfil üretiminde 2 yüz milyon dal karanfil bekleniyor.

Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda domates fidesi dikim işlemleri başladı. Köydeki seralarda Mart ayında kesme çiçekle başlayan üretim, serada domates ve karanfil üretimiyle devam ediyor. Yaklaşık bin dönüm arazide üretilen domateslerden 15 bin ton rekolte beklenirken, 2 bin dönüm arazide gerçekleştirilen karanfil üretiminde 2 yüz milyon dal karanfil bekleniyor.

Dikimin yüzde 80 oranında gerçekleştiğini dile getiren üretici ve Deregümü köyü muhtarı Ali Toprakçı, “Yüzde 20 oranında dikimlerimizi Mayıs içerisinde gerçekleştirip, hasadı beklemeye başlayacağız. Bin dönüm arazide üreteceğimiz domateslere aşılı olarak 1 milyon fide, aşısız olarak düşünürsek de 2 milyon fideyi toprakla buluşturduk. Bu yıl bin dönüm arazide yaklaşık 15 bin ton civarında domates üretimi elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu da daha önce de bilindiği üzere yüzde 30’unu ihracatta, yüzde 70’lik bir kısmını da Ankara, İstanbul, İzmir, Konya gibi büyükşehirlerimize göndereceğiz” dedi.

Karanfil ve domates ihracatları yaparak ülkenin milli ekonomisine büyük bir katkı sağladıklarını belirten Toprakçı, “Domatesimizin üretimi fideyle buluştuktan sonra ipler atılıyor. Yaz üretimi olduğu için arılı domates yani döllenmesi için arı kullanıyoruz. Arıyı kullandığımız için de gittiği yerlerde bu çok güzel rağbet görüyor. Ankara, İstanbul gibi illerimizde özellikle Isparta domatesi diyorlar ve bize bu yönde talepte bulunuyorlar. Biz de onun gönül rahatlığı içinde oluyoruz" dedi.

Yüzde 99’u Avrupa ülkelerine gönderiliyor

Deregümü köyünde Nisan ayı itibarıyla başlayan domates ekiminin yanı sıra karanfil fideleri de toprakla buluşuyor. Köyde bu yıl yaklaşık 2 bin dönüm arazide yapılan karanfil üretiminde yaklaşık 2 yüz milyon dal karanfil beklendiğini vurgulayan Ali Toprakçı, “Bu karanfil üretiminin iç piyasası zaten yok. Yüzde 99’unu Avrupa ülkelerine göndermekteyiz. Avrupa ülkelerine gittiği için yüzde 100 kısmı da ihracat oluyor ve bu ihracattan dolayı milli ekonomimize müthiş bir şekilde gelir oluyor. Ülke ekonomisine katkı sağladığımız için çok mutluyuz” diye konuştu. Köyde yapılan üretimden dolayı kadınlara istihdam sağlandığını vurgulayan Toprakçı, “Çevre illerden gelen, doğu illerimizden gelen kadın işçilerimize burada istihdam sağlanıyor. Kadınlar hem ülke ekonomisine hem de köyümüzün üretimine müthiş şekilde bir katkı sağlıyorlar. Domates ve karanfil üretimimiz hiçbir zaman Allah’ın izniyle Deregümü köyünde bitmeyecektir. Şartlar zor olmasına rağmen hiçbir zaman üretmekten vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.