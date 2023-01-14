Isparta’da doktoru darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta’da doktoru darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Doğan Ak’ı darp ederek gözaltına alınan hasta yakını H.A’ nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen H.A, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Isparta Şehir Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Doğan Ak ile hasta yakını H.A arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine doktor, hasta yakını tarafından darp edildi. Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunması üzerine şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.