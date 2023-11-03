Isparta’da bir okulda meydana gelen doğal gaz vanasından kaynaklanan gaz kaçağı sebebiyle zehirlenme şüphesi ile 10 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Isparta Akkent Mahallesi’nde bulunan Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğal gaz vanasından kaynaklanan gaz kaçağı nedeniyle okulda eğitim gören 11. sınıf öğrencileri rahatsızlandı. İhbarla birlikte bölgeye polis, sağlık ve doğal gaz yetkili firması yetkilileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından rahatsızlanan öğrenciler tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, doğal gaz kaçağının giderilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenilirken, rahatsızlanan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.