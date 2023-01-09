Isparta’da darp edildikten birkaç saat sonra evinde ölü bulunan Hasan Tanrıkulu’nun eğlence mekanı çıkışında darp edildiği anlara ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Isparta’da darp edildikten birkaç saat sonra evinde ölü bulunan Hasan Tanrıkulu’nun eğlence mekanı çıkışında darp edildiği anlara ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Isparta’da 3 Ocak günü saat 04.02’de Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi’nde bulunan bir eğlence mekanında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Hasan Tanrıkulu (22) darp edildi. Olay sonrası evine giden Tanrıkulu, öğle saatlerinde evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin ortaya çıkan cep telefonu görüntülerinde Tanrıkulu’nun birden fazla kişi tarafından darp edildiği ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbe aldığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.