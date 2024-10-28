Isparta’da Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 101’inci yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çelenk sunumu ile başladı.

Isparta’da Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 101’inci yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtına Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Isparta’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın Isparta Valisi Abdullah Erin’in makamında tebrikleri kabul etmesi ve resmi geçit töreniyle devam edecek.