Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’ncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’ncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Isparta’da Cumhuriyet Bayramı’nın 99’ncu yıl dönümü hükümet konağı caddesinde yapılan törenle başladı. Tören öncesi Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen valilik makamında bayram tebriklerini kabul etti.

Vali Aydın Baruş, Piyade Albay Mustafa Kahraman ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ve halk oyunları gösterisinin ardından resmi geçit töreni düzenlendi. Mehteran takımının geçişiyle başlayan törende komandoların geçişi sırasında vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.

Törene, Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı, Piyade Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.