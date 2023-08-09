Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gittiği programlarda çocukların ‘Başkanım biz de Togg’a binebilir miyiz? Bakabilir miyiz?’ isteklerine kayıtsız kalmadı ve direksiyon başına geçerek çocuklarla şehir turu attı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’un belediye bünyesine katılmasıyla birlikte programlarında aracı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Gittiği programlarda ise çocuklar, Başkan Başdeğirmen’in önüne geçerek araca binme isteklerini ‘Başkanım biz de Togg’a binebilir miyiz? Bakabilir miyiz?’ şeklinde dile getiriyordu.

Çocukların bugüne kadarki hemen her isteğinin yerine gelmesi noktasında büyük gayretler sarf eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, son olarak da çocukların Togg deneyimi yaşamalarını sağladı. Bunun için sosyal medyadan Başkan Başdeğirmen’in Togg deneyimi yaşama çağrısı karşısında çocuklar belediyenin yolunu tuttu. Bugün saat 15.00-17.00 saatleri arasında belediye önüne gelen çocuklar Togg deneyimi yaşarken, gerçekleştirilen şehir turunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de direksiyon başına geçerek çocuklarla birlikte yaşadıkları mutluluklarına ortak oldu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e, Isparta’ya yeni atanan ve görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak’ta eşlik etti. Başkan Başdeğirmen ve Emniyet Müdürü Koçak şehir turu esnasında çocuklarla trafik kurallarına uyulması noktasında da miniklere uyarılarda bulundu. Isparta Belediyesi’ne gelen Togg’un yanı sıra çocukların şehir turu atmalarına Isparta Ticaret Borsasına da gelen Togg da eşlik etti. Çocuklar 2 Togg ile şehir turu attı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sürüş öncesi gerekli kontrollerini yaparken, çocuklara ‘yolculukta emniyet kemerlerinin bağlanması’ isteğini iletti. Çocuklara Togg’u beğenip beğenmediklerini soran Başkan Başdeğirmen’e çocuklar ‘mükemmel’ cevabını verdiler. Başdeğirmen, “Bu aracın yerli ve milli olduğunu, Türk mühendisleri tarafından yapıldığını biliyor musunuz?" diye sorarken, "Biz yıllardır başka ülkelerin arabalarını kullandık. Sizler çok şanslısınız, tam büyüyeceğiniz zamanlarda ülkemiz birçok ürününü kendisi yapmaya başladı. Yerli bir araca binmek çok güzel. Benim her gittiğim yerde sizler ‘Başkanım Togg’a binebilir miyiz? Togg’a bakabilir miyiz?’ diyordunuz. Biz de Togg’a binmek, bakmak isteyen her bir çocuğumuza bu deneyimi yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.

Togg’a binen çocuklardan Furkan Kerim Kılıç, Togg’un çok güzel ve rahat olduğunu belirterek, “Herkese nasip olsun. Başkanımız bize trafik kurallarına uymamız gerektiğini söyledi” dedi.

Ahmet Ünseren de yerli ve milli otomobil Togg’un hızlı ve rahat olduğunu söyledi. Ünseren, “Belediye Başkanımız bizi gezdirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkesin böyle bir arabası olur” diye konuştu.

Togg’un sahip olduğu özelliklerin çok güzel olduğuna değinen İsmail Güzeltaş, “Arabanın içerisi çok güzeldi. Allah herkese böyle bir araba nasip etsin. Biz de büyüyünce alırız inşallah” şeklinde konuştu.

Ömer Yusuf Erdenk ise Togg’un yerli olmasından dolayı güzel olduğunu belirtirken, Muhammed Erdenk, “Togg çok güzeldi. İnşallah gelecekte ben de bir tane alırım” dedi.