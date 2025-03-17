Isparta’da bir dairede doğal gaz sıkışması sonucu çıktığı belirtilen yangında şans eseri yaralanan olmazken, dairenin mutfak bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hesna Cengiz’in ikamet ettiği dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.