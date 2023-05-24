Isparta’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanan 68 kişiden 55’i tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, "hırsızlık” suçundan 23 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan A.T. isimli şahıs 13 Mayıs’ta yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

“Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçundan kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası ve aranma kaydı bulunan F.A. da 17 Mayıs tarihinde yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevki sonrası tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ekipler tarafından 1-17 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranan 68 şahıs yakalanarak, bunlardan 12’si Isparta Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alınarak serbest bırakıldı. 1 şahıs adli para cezasına çarptırılırken, toplam 55 şahıs ise tutuklanarak Isparta Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.