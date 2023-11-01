Isparta’da yemek siparişi götüren kuryenin motosikletini çalarak, Burdur’da satmak isteyen şahıs yakalandı.

Isparta’da 30 Ekim 2023 günü Bahçelievler Mahallesi’ne yemek siparişi götüren motosikleti kurye, anahtarı motosikletin üzerinde bırakarak sipariş teslimi için binaya girdi. Binadan çıktıktan sonra motosikletini göremeyen kurye durumu polise bildirdi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda motosikletin sosyal medya üzerinden Burdur’da satışa çıkarıldığı belirlendi.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin Burdur Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile müşterek çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi V.Ö., 60 bin lira değerinde motosiklet ile birlikte Burdur’da yakalandı. Gözaltına alınan V.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.