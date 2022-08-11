Isparta’da çay ocağı işletmecisi “moral istasyonu” adını verdiği mekanına gelen misafirleri günün stresinden uzaklaştırıyor. Kurduğu orkestra eşliğinde hem müzik ziyafeti verip hem de çay dağıtıyor.

Isparta’da çay ocağı işletmecisi “moral istasyonu” adını verdiği mekanına gelen misafirleri günün stresinden uzaklaştırıyor. Kurduğu orkestra eşliğinde hem müzik ziyafeti verip hem de çay dağıtıyor.

Isparta’da çay ocağı işletmecisi Ramazan Akden, "moral istasyonu" adını verdiği çay ocağına gelen müşterilerini günün stresinden kurtarmak için saz, ney, darbukadan oluşan orkestra eşliğinde hem türkü söylüyor hem de çay dağıtıyor. Yaklaşık 30 yıl önce çay ocağı işletmeciliğine başlayan Ramazan Akden, günün yorgunluğunu atmak için çay ocağına gelenlerin her birinin çeşitli dertleri olduğunu gördü. Bunun üzerine Akden, insanlara moral verebilmek için bir "orkestra" kurmaya karar verdi. Çevresindekilerin de desteğiyle ücret almadan gönüllü olarak küçük bir "orkestra" oluşturan Ramazan Akden, "moral istasyonu" adını verdiği işletmesinde gelenleri eğlendirerek, “İnsanları severek, saygı duyarak memleketimizde moral istasyonu olmasını istedik. Isparta’ya bir renkte böyle katalım istedik” dedi.

“Moral istasyonu yerini buldu”

İşletmeyi açtıktan sonra halkla bütünleştiğini belirten Akden “Sağ olsunlar burada bulunan kardeşlerim daima bizi desteklediler. Saz çalmayı bilen bilmeyen eline alan herkes bir şeyler öğrendi. Öğrenciler, askerler, aileler geliyor moral istasyonu yerini buldu” diye belirtti.

İşletme sahibi Ramazan Akden günün stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşları moral istasyonuna davet etti.