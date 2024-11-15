Isparta’da bir işletmede yavru kedi, talihsiz bir şekilde 4. kattan döner merdivenin ortasındaki çelik borunun içerisine düşerek mahsur kaldı.

Olay, Isparta’nın Yayla Mahallesi Matbaalar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadaki çelik borunun içine giren ve dengesini kaybederek 4. kattan aşağıya düşen yavru kediyi fark eden işletme sahibi, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çelik boruyu kesti. Yapılan müdahale sonucunda yavru kedi sıkıştığı yerden sağ salim kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru kedi, işletme sahibi tarafından sahiplenilerek güvenli bir yuvaya kavuştu.