Isparta Valiliği, bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönemi başlatmak için Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezini (BAMKOM) kurdu. Vali Abdullah Erin, BAMKOM’un kurulmasının ardından, bağımlılıkla mücadelede etkin, sürdürülebilir ve koordineli bir yapının oluşturulacağını ve tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği yapılacağını açıkladı. Vali Erin, bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir stratejinin önemini vurgulayarak, bu stratejinin bilimsel yöntemlerle destekleneceğini belirtti.

Isparta Valiliği koordinesinde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı, bağımlılıkla mücadelede kentin mevcut durumu ve çözüm odaklı projelerin belirlenmesi amacıyla devam ediyor. Çalıştaya katılan uzmanlar, bağımlılıkla mücadelede alınacak yol haritasını belirlemek için katkı sağlıyor.

Vali Erin, bağımlılıklarla mücadelede başarıya ulaşmak için tüm paydaşların iş birliği yapması gerektiğine ve bağımlı bireylerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin önemine dikkat çekti. Çalıştayın sonunda, bağımlılıkla mücadele için atılacak somut adımlar belirlenerek, Isparta’daki geleceğe yönelik sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışmalar sürdürüleceği belirtildi.