Isparta’nın Eğirdir ilçesinde asfalt malzemesi yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza, Isparta’nın Eğirdir ilçesi Balkırı köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.T. idaresindeki asfalt malzemesi yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Trafik bir süre tek şeritten devam ederken, tanker vinçle kaldırılıp yolun trafik akışı yeniden sağlandı.