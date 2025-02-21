Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam gerçekleştirilen denetimlerde 59 şahıs ve 38 aracı kontrol etti. Uygulama sonucunda 5 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 22.00-23.00 arasında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin de katıldığı denetimlerde 59 şahıs, 38 araç ve sürücüleri kontrol edildi. Denetimler sonucunda 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, ekiplerin şehirde huzur ve güvenliği sağlamak için kararlı bir şekilde görevini sürdürdüğü vurgulandı.