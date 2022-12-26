Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Isparta’da Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Hırsızlık’ suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan A.E. isimli şüpheli, gözaltına alındı.

Isparta’da işlediği suçtan dolayı hakkında arama kararı çıkarılan şüpheli, Eskişehir’de jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

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