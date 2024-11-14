Isparta’nın Karağaç Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınırken, daire ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Karaağaç Mahallesi 115. Cadde üzerindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kara’ya ait dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yeri ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.