Isparta’da ambulans ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Isparta’da ambulans ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Isparta merkezde bulunan Alibeyköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y yönetimindeki 32 PR 862 plakalı hasta taşıyan ambulans ile, İlyas K. (56) yönetimindeki 32 HV 573 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra, ambulansta görevli 1 sağlık personeli ile sürücü İlyas K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Havva Avcı’nın (49) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, Bayram Avcı’nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.