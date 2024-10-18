Isparta’da gençlerin dijital becerilerini geliştirmek ve bölgenin dijital ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Game Ideathon" Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinde açılış toplantısıyla başladı.

Isparta’da lise ve dengi okul öğrencileri ile üniversite öğrencilerinin oyun ve oyunlaştırma yöntemleriyle takımlarını kurarak etkili çözümler üretmelerini ve takım çalışması becerilerini geliştirmelerini amaçlayan programda toplamda 17 takım 5 gün boyunca dijital oyun geliştirme süreçlerine dair eğitimler alacak.

Programın açılış konuşmasında söz alan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, “Bugün oyun pazarına baktığımızda 2024 yılında 250 milyar doları aşan bir ekonomiden bahsediyoruz. 2030’lu yıllar içerisinde bu rakamın 500 milyar doları aşacağı düşünülüyor. Çok ciddi bir şekilde eksponansiyel büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Katma değeri düşük üretimlerde değil daha yüksek katma değerli üretimlere yönelmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Isparta KOSGEB Müdürü Yurdun Yıldırım, girişimciliğe vurgu yaptığı konuşmasında, "Girişimciler hem kendileri için iş üretirken hem de başkalarına da iş imkanı sağlamış oluyor. Ülkelerin de girişimcilik endeksi ne kadar yüksek olursa o kadar gelişmişlik seviyesine etki ediyor. Gelişmiş ülkeler girişimci sayısı ve oranı bakımından da ön planda olan ülkeler. Ülkemizin de gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi için bu oranı artırması gerekiyor. Ülkemizde girişimci oranı %6 civarında seyrediyor fakat gelişmiş ülkelerde bu oran %10’un üzerinde. Bizim de bu oranı artırmamız gerekiyor" dedi.

Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal ise gençlere yönelik olarak, “Küçük bir AR-GE ve inovasyon bütçesi ile yapacağınız yatırım yüzlerce tonluk elmanın katma değerinden fazla olabilir. Bakanlığımız da özellikle Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile verdiği destekler ile sizlerin yanında olmaya devam edecek” dedi.

Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Serdal Terzi girişimci adaylarının fikirleri ile birlikte ön kuluçka merkezine başvurabileceklerinden ve ortak alanlardaki atölyelerden ücretsiz yararlanabileceklerinden bahsetti. Terzi, “Tübitak BİGG programının Türkiye’deki 22 uygulayıcı kuruluşundan bir tanesi de biziz. Hedefimiz sizin iş fikrinizi Tübitak’a sunmak. Başarılı olan girişimcilere Tübitak 900 bin TL veriyor” dedi.

Çevre ve Sürdürülebilirlik, Kültür ve Sanat, Eğitim, Akıllı Turizm alanlarında fikirlerin yarışacağı programın sonunda birinci olan ekibe 8 bin TL ikinci olan ekibe 5 bin TL üçüncü olacak ekibe de 3 bin TL ödül verilecek.

Toplantıya Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Serdal Terzi, Isparta KOSGEB Müdürü Yurdun Yıldırım, Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, WeFi Games Kurucusu Dr. Afra Çalık ve yarışmacı öğrenciler katıldı.