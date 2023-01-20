Son ders zilinin çalmasıyla, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlanırken, Isparta’da 77 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Son ders zilinin çalmasıyla, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlanırken, Isparta’da 77 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022’de başlayan dönemi bugün çalan son ders zili ile sona erdi. Isparta’da yaklaşık 77 bin öğrenci karne alarak, 15 günlük sömestr tatiline başladı. Isparta Valisi Aydın Baruş, Hediye Un Fabrikası İlkokulu’na giderek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Tüm öğrencilere güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulunan Vali Baruş “Birinci dönem öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz büyük bir emek sarf ettiler ve öğrencilerimiz bu emeğin sonucunda karnelerini almaya hak kazandı. İkinci döneme daha güzel bir şekilde hazırlanmak, daha rahat bir zihinle gelmek için de iki haftalık bir ara verecekler. Bu iki haftalık süreyi çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın da talimatlarıyla karnelerini alan her çocuğumuza birer kitap hediye edeceğiz. Bu tatil süresince bu kitapları okuyacaklar, dönünce de öğretmenleriyle birlikte kitapların değerlendirmesini yapacaklar. Çocuklarımız gerçekten bizim için çok büyük önem taşıyor. Onlar bizim geleceğimiz, onlara yapılan yatırım, onlara verdiğimiz emek hiçbir zaman boşa gitmeyecektir. Aileleriyle birlikte güzel vakit geçireceklerini umuyorum. Zihinleri dinlenmiş bir şekilde ikinci döneme gireceğiz inşallah. ikinci dönemin de birinci dönemden daha başarılı geçmesini temenni ediyorum. Karnelerini vereceğimiz öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çok kıymetli öğretmenlerimize de ilimiz eğitimine verdikleri emeklerden dolayı müteşekkir olduğumu bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

Okulda çiçekler ve mini konserle karşılanan Vali Baruş öğrencilerin karnelerini dağıtarak kitap hediye etti.