Isparta’da hırsızlık yapttığı iddia edilen 34 şüpheliden, 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında kent merkezinde,10 işyerinden, 3 otomobilden , 6 bisiklet ve elektrikli bisiklet, 4 motosiklet ve 9 açıktan hırsızlık olmak üzere 32 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen 34 şüpheli yakalandı. 4 şüpheli şahsa adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydınlatılan hırsızlık olaylarında, 468 bin TL değerinde çalıntı malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.