Isparta’da şehrin en işlek bölgesindeki tarihi Üzüm Pazarı’nda restorasyon çalışmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Isparta Belediyesinin ortaklaşa başlattığı restorasyon çalışmasının 1 yıl içerisinde bitmesi bekleniyor.

Isparta’da şehrin en işlek bölgesindeki tarihi Üzüm Pazarı’nda restorasyon çalışmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Isparta Belediyesinin ortaklaşa başlattığı restorasyon çalışmasının 1 yıl içerisinde bitmesi bekleniyor.

Isparta merkezde her gün yüzlerce müşteri ve tarihseveri ağırlayan 461 yıllık Üzüm Pazarı’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Isparta Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Çarşıda restorasyon blok blok ilerleyerek devam ediyor.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1561 yılında Mimar Sinan stilinde yaptırılan camiye gelir oluşturması için inşa edilen Üzüm Çarşısı yıllara meydan okuyor. 110 adet dükkan bulunan tarihi çarşıda yaklaşık 60 esnaf hizmet veriyor. Restorasyonun bir yılda tamamlanması hedefleniyor.