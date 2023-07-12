Isparta Belediyesi, mahallelerde genel temizlik çalışmalarını sürdürürken, çalışmalar çerçevesinde otlar biçiliyor, kaldırımlar temizleniyor, yollar yıkanıyor, uçkunla mücadele için ilaçlama yapılıyor.

Isparta Belediyesi, mahallelerdeki genel temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla mahallelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında otlar biçiliyor, yollar yıkanıyor, kaldırım ve yol kenarları temizleniyor. Ayrıca uçkunla mücadele çalışması çerçevesinde ilaçlama yapılıyor.

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 44 mahallede 200 cadde ve 3 bine yakın sokakta genel temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu ana kadar 38 mahallede temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler son olarak Halıkent, Çünür ve Fatih Mahallelerinde ayrık otu ile mücadele çalışmasını tamamladı. Ekipler kaldırımlardaki otları makinelerle biçerken, ot ilacı çalışması yaptı. Ardından süpürme aracı ile temizlenen yollar basınçlı su ile yıkandı. Yine yıkama ardından da mart ayı başından itibaren başlayan larva ile mücadele çalışmaları yine larva ve uçkunla biyosidal mücadelesi şeklinde devam ettirildi. Bu çerçevede mahallerde periyodik olarak ilaçlama ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.