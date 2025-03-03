Isparta’da dört gün süren polis denetimlerinde 27 bin 763 kişi sorgulandı, 36 aranan şahıs yakalandı. Trafik kontrollerinde ise 17 bin 476 araç incelenirken, 2 bin 384 sürücüye idari ceza uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 24 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde binlerce şahıs ve araç kontrol edildi. Denetimlerde 27 bin 763 kişi sorgulanırken, aranması bulunan 36 şahıs tespit edilerek haklarında gerekli işlemler yapıldı. Trafik kontrollerinde ise 17 bin 476 araç incelenirken, 2 bin 384 sürücüye idari ceza uygulandı.