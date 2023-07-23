Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu.

Yalvaç ilçesine bağlı Terziler köyünde yaşayan Yaşar Aksu (72), 21 Temmuz tarihinde evinden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin bölgede arama çalışmalarına 4 Asayiş Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi, iz takip köpeği ve vatandaşların desteği ile devam eden arama çalışmalarında sonucunda Aksu Kurusarı-Çiftlik Barajı’nda ölü bulundu. Savcılık incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.