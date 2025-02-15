Isparta’da son 24 saatte yapılan denetimlerde 5 bin 726 şahıs sorgulandı, 7 aranan kişi yakalandı. Trafik kontrollerinde 3 bin 141 araç incelenirken, 351 sürücüye idari ceza uygulandı.

Isparta’da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Kemal’den acı haber Isparta’da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Kemal’den acı haber

Isparta genelinde güvenlik İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde son 24 saatte 5 bin 726 şahıs sorgulandı. Yapılan GBT kontrollerinde 7 aranan şahıs tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda ise 3 bin 141 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 351 sürücüye idari ceza uygulanırken, denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: iha