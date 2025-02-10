Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen "Huzur ve Güven Operasyonu" kapsamında 4 bin 91 şahıs sorgulandı, 8 aranan şahıs yakalandı ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 3 bin 103 araç kontrol edilerek 433 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Amirliği ekipleri tarafından son 24 saatte gerçekleştirilen "Huzur ve Güven Operasyonu" kapsamında 4 bin 91 şahıs sorgulandı. Denetimlerde 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Trafik Şube ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 3 bin 103 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 433 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.