Isparta’da 24 saatte bin 740 araç kontrol edildi, 100 araca ceza kesildi. Ayrıca 34 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı ve 34 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 24 saatte gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerde bin 740 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimlerde bin 469 araç, 156 otobüs ve 115 motosiklet incelenerek kurallara uyum denetlendi. Kontrollerde trafik düzenini bozduğu tespit edilen 100 araca hatalı park nedeniyle idari para cezası kesildi. Trafik kurallarına uymayan 307 araç ve 34 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksiklikleri bulunan veya çevreye rahatsızlık veren 27 araç ve 7 motosiklet ise trafikten men edildi.