Isparta’da bir eğlence mekanında çıkan kavgada darp edilen genç saatler sonra evinde ölü bulundu. Şahsı darp ettiği öne sürülen ve gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta’da bir eğlence mekanında çıkan kavgada darp edilen genç saatler sonra evinde ölü bulundu. Şahsı darp ettiği öne sürülen ve gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 Ocak günü saat 04.02 sıralarında Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi’nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Hasan Tanrıkulu (22) darp edildi. Olay sonrası evine giden Tanrıkulu, öğle saatlerinde evinde ölü bulundu. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde Hasan Tanrıkulu’nu darp etikleri ileri sürülen E.A.Y., M.Y., A.Ş. ve Y.C.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen A.Ş. ve Y.C.B. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakılırken M.Y. ve E.A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Tanrıkulu’nun kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonrası belli olacak.