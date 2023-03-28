Isparta’da 17 yıl önce kurulan El Ele Derneği, gönüllü ekibi ile birlikte Isparta’da bulunan depremzede vatandaşlara iftar yemeği düzenledi. Günde yaklaşık 150 ile 200 depremzedeyi iftar yemeğinde buluşturan El Ele Derneği, Ramazan ayı boyunca depremzedelere iftar yemeği verecek.

El Ele Derneği Kurucu Başkanı Canan Aydın, "Depremin ertesi gününden itibaren depremzedelere kıyafet ve gıda yardımı ile başladık. Sonrasında önümüzde Ramazan ayı var, iftar davetleri yapalım; onlarla aynı sofralarda oturalım, acılarını paylaşalım dedik ve bu amaçla yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada günde 150-200 depremzedeye iftar yemeği veriyoruz. Bizimle beraber olmaktan onlar da çok mutlu, biz de çok mutluyuz" dedi.

Kahramanmaraş’tan Isparta’ya gelerek derneğin iftar yemeğine katılan depremzede Veysel Kurtal, deprem anında yaşadıklarını anlattı. Kurtal, "O an çok zordu, düşmanımın bile başına gelmesini istemediğim anlardı. Kendimizi zor dışarı attık. Küçük kıyamet gibiydi. Allah’ın takdiri öyle oldu ama kimsenin yaşamasını istemeyiz" dedi. Depremin büyüklüğünü gün doğduğu an fark ettiklerini söyleyen Kurt, "Bütün illerimizde olan ve bizim gibi depremi yaşayan insanların silinmez anları vardır. Çekirdek ailemizde çok şükür bir şey yok ama eşimizde dostumuzda olduğu gibi bizlerde de kayıp var. Hepsine Allah rahmet eylesin. O anı umarım bir daha yaşamayız. Biz önceden Van, İzmir depremlerini televizyonda görüp üzülüyorduk ama insanın başına geldiği zaman farklı oluyormuş" diye belirtti.

Isparta’ya ilk geldiği zamanlarda KYK yurdunda kaldıklarını dile getiren Kurtal, "Derneğin yakın bir yerde ev tutup burada yaşamaya karar verdik. Yaşadığımız şehrin yapılandırması bitene kadar bir iki yıl daha buradayız. Bugün de El Ele Derneğine geldik, iftarımızı yaptık. Ramazan ayı bitene kadar gelip yemeğimizi yiyebileceğimizi söylediler" şeklinde konuştu.