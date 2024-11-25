Isparta merkeze bağlı Küçükhacılar köyünde, 20 yaşındaki genç yaşadığı evde ölü bulundu. 3 arkadaşıyla birlikte sahte alkol tükettiği tespit edilen gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Olay, geçtiğimiz gün Isparta merkeze bağlı Küçükhacılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde hareketsiz şekilde yatan İsa Çobankaya (20) hastaneye kaldırıldı. İsa Çobankaya, Isparta Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İçtikleri alkolün sahte olduğu tespit edildi

Yapılan incelemelerde, İsa Çobankaya ve 3 arkadaşının tükettiği alkolün sahte olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Ç.U., A.K. ve H.K. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İfadeleri alınan şahıslar, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı. Çobankaya’nın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği bildirildi.