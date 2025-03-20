Isparta’da, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 18 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, emniyet ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. İstihbarat, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.