Isparta Emniyet Müdürlüğü, Gelendost’ta 166 öğrenciye yönelik “Siber Güvenlik, Dolandırıcılık, Trafik Kuralları, KADES ve UYUMA” gibi konularda bilgilendirme eğitimi düzenledi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Gelendost İlçe Emniyet Amirliği, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen güvenlik bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, 166 öğrenciye yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi. Okullarda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere “Siber Güvenlik ve Telefon Dolandırıcılığı, Açıktan Hırsızlık, KADES ve UYUMA Uygulamaları, Emniyet Kemeri Takmanın Önemi, Güvenli İnternet Kullanımı, Akran Zorbalığı, Temel Güvenlik Kuralları, Polis Ne İş Yapar?” gibi birçok konuda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, trafikte doğru davranış usulleri konusundaki eğitimle öğrencilerin trafikte bilinçli bireyler olmaları hedeflendi.

KADES ve UYUMA uygulamalarının kullanımı teşvik edildi

Özellikle son dönemde artan siber suçlar ve dolandırıcılıklara karşı gençlerin bilinçlenmesi amacıyla verilen eğitimlerde, KADES ve UYUMA uygulamalarının aktif kullanımı teşvik edildi. Yetkililer, emniyet kemeri takmanın hayati önemine de dikkat çekerek, küçük yaşlardan itibaren trafik kurallarına uyumun önemine vurgu yaptı.